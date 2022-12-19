У рф 17-річну дівчину затримали за "псування" інсталяції, присвяченої Маріуполю

У Санкт-Петербурзі лицеміри, що знищили прекрасне українське місто Маріуполь, поставили на честь нього серце, що символізує "побратимство" Петербурга і Маріуполя. Але люди, у яких ще залишилося сумління, написали на ньому: «Вбивці, ви розбомбили його. Юди».
У скоєнні "вандалізму" підозрюють 17-річну дівчину. Поліціянти склали на неї адміністративний протокол за статтею про «дискредитацію» армії та відпустили під зобов'язання про явку.
На цей момент ганебну інсталяцію розібрали.
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