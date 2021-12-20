Внаслідок вибуху в столиці Сомалі загинули 5 людей

09:25 25 листопад Київ, Україна

Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще 23 отримали поранення внаслідок вибуху, який стався у столиці Сомалі Могадішо.



За інформацією офіційного представника групи з військових операцій Абдіасіса Абу Мусабі, вибух організувало сомалійське ісламістське угрупування «Аль-Шабааб», а головною метою терористів була колона Організації Об'єднаних Націй, що проїжджала.



Вибух у центрі Могадішо був настільки потужним, що обрушилися стіни початкової та середньої школи Мукасара, а також пошкодилися автомобілі.



«Поки ми знаємо, що п'ять людей загинуло і ще 23 було поранено», - сказав Абдикадир Абдірахман, директор служби швидкої допомоги Аамін.





«Нас потряс тиск вибуху, а потім нас оглушила стрілянина, що послідувала за цим», - сказав Мохамед Хусейн, медбрат з прилеглої лікарні Османа.



Зв'язатися зі співробітниками служби безпеки для отримання коментарів не вдалося.



Аль-Шабааб протягом багатьох років боровся із центральним урядом Сомалі за встановлення свого власного правління, заснованого на строгому тлумаченні законів шаріату ісламу.



Група часто проводить бомбардування та напади із застосуванням вогнепальної зброї в Сомалі та в інших місцях під час своєї війни проти сомалійських збройних сил та санкціонованих Африканським союзом сил АМІСОМ, які допомагають захищати центральний уряд.