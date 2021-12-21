В результаті стрілянини в Парижі загинула людина

08:31 13 квітень Київ, Україна

Парижі , біля приватної лікарні ім. Анрі Дюнана, невідомий злочинець застрелив чоловіка і поранив жінку зі служби безпеки лікарні.

За свідченням очевидців, було зроблено близько шести пострілів. Зараз злочинця розшукують правоохоронці. Він зник з місця злочину на мотоциклі, повідомляє France 24.

"У приватній лікарні імені Анрі Дюнана в 16-му окрузі на заході Парижа, невідомий відкрив стрілянину, в результаті інциденту одна людина загинула, одна серйозно поранена", - сказало виданню джерело в пожежній службі Франції.

Двоє постраждалих, чоловік і жінка, були відразу ж направлені в лікарню, але чоловік помер від ран в кареті швидкої допомоги.

Стрілець зник з місця події, скориставшись мотоциклом. Очевидці події повідомляють, що на ньому був одягнений капюшон. Один з них розповів, що злочинець зробив кілька пострілів в голову лежачої на землі людини.



Інший очевидець сказав, що перед стрільбою між злочинцем і жінкою відбулася суперечка.

Поліціянти поки не визначили мотиви нападника.



Місцеві ЗМІ повідомляють, що влада спочатку запідозрила можливий теракт, проте мер району Френсіс Шпінер пізніше заявив, що інцидент, швидше за все, не стосується тероризму, а схожий на бандитську стрілянину.