Внаслідок російських ударів у Сирії загинули 11 бойовиків ІД

11:50 14 січень Київ, Україна

Внаслідок російських авіаударів по пустельних районах східної Сирії загинули 11 підозрюваних членів угруповання «Ісламська держава».



Про це повідомив військовий оглядач.



Сирійська обсерваторія повідомила, що удари були здійснені вночі та були зосереджені в районі між Пальмірою та Аль-Сухною.



"Члени джихадистської організації ховаються в печерах у цьому районі", - сказав голова обсерваторії Рамі Абдель Рахман.



За його словами, внаслідок ударів було вбито 11 бойовиків ІД та поранено близько 20 людей, деяких з них серйозно.



Абдель Рахман сказав, що вже цього року він нарахував 229 російських авіаударів по цілях в сирійській пустелі.



Удари в четвер стали найбільш смертоносними з листопада, коли стало відомо про 16 убитих у лавах джихадистів.



Самопроголошений халіфат угруповання «Ісламська держава» колись тягнувся на великі території Сирії та Іраку та керував мільйонами жителів.



Довга та смертоносна військова боротьба, очолювана сирійськими та іракськими силами за підтримки Сполучених Штатів та інших держав, зрештою призвела до поразки джихадистів у березні 2019 року.



Залишки ІД здебільшого повернулися до своїх притулків у пустелі, з яких вони продовжують переслідувати сирійський уряд та союзні сили.



Вважається, що група намагається забезпечити джерела фінансування шляхом торгівлі людьми та рекету, що спонукає спостерігачів попереджати про відродження джихадистів у регіоні.