В результаті протестів на Кубі, безвісти зниклими вважаються близько 500 осіб

09:13 26 липня Київ, Україна

Високий рівень смертності від коронавірусу і бездіяльність кубинської влади з цього приводу, вивели на вулиці сотні жителів Куби. За даними активістів, на сьогодні затримано владою понад 5 000 осіб і більше ніж 500 вважаються зниклими безвісти.



Про це заявили в Центрі за вільну Кубу, який базується у Вашингтоні.



Прессекретарка центру Джаннісет Ріверо також зазначила, що багато було засуджено в коротких судових процесах без присутності захисту, повідомляє Sky News.



«Режим боїться людей, тому що люди вийшли на вулиці, щоб вигукувати про свободу, тому зараз вони намагаються встановити контроль над населенням», - сказала Ріверо.



Активісти заявили, що людей заарештували правоохоронці в цивільному.



Багато сімей кажуть, що вони ще не отримували повідомлень про місцезнаходження своїх рідних.



За інформацією групи адвокатів Cubalex, сотні людей, серед яких багато підлітків, були затримані.



У той самий час уряд Куби стверджує, що навколо протестів проводиться кампанія дезінформації.



Нагадаємо, 11 липня тисячі жителів Куби вийшли на вулиці, протестуючи проти дій уряду під час пандемії COVID-19. Протести пройшли на тлі рекордних показників захворюваності.



Однією з причин протестів стала нестача лікарських засобів і продовольства.



Економічні труднощі Куби пов'язані як з рішенням експрезидента США Дональда Трампа посилити санкції, так і з пандемією, яка вдарила по туризму - одній з головних статей доходу економіки країни.



Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав протестувальників злочинцями і закликав своїх прихильників вийти на вулиці.



За підрахунками активістів, кількість затриманих учасників масових протестів проти уряду перевищила 5000.