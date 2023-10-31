Внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали постраждали понад 20 осіб

09:40 30 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Республіки Дагестан. Понад 20 людей постраждали внаслідок заворушень у махачкалинському аеропорту в Дагестані . Десять травмованих перебувають у лікарнях регіону, двоє з яких - у тяжкому стані.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Республіки Дагестан.

"Лікуванням 10 постраждалих внаслідок інциденту в аеропорту Махачкали займаються медики республіканських стаціонарів, ще понад 10 осіб із легкими травмами звернулися за медичною допомогою амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ Дагестану додали, що серед травмованих є як поліціянти, так і цивільні люди. За інформацією дагестанських ЗМІ, всі учасники заворушень пішли з території аеропорту.

Що відомо про заворушення в аеропорту Махачкали

Увечері 29 жовтня кілька сотень людей зібралися на території аеропорту Махачкали на акцію протесту, виступивши проти палестино-ізраїльського конфлікту. Учасники акції прорвали паркан і проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. Вони не хочуть, щоб на територію республіки прибували євреї та громадяни Ізраїлю.



Дагестанці почали перевіряти паспорти у людей, які виїжджали з аеропорту на машинах, а потім увірвалися до терміналу та влаштували пошук євреїв. Місцева влада та поліціянти жодним чином не намагалися перешкодити обшукам та безладдям.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху опублікував спільну із ізраїльським МЗС заяву, в якій наголосили, що Ізраїль з усією серйозністю ставиться до спроб завдати шкоди громадянам Ізраїлю та євреям де завгодно.

"Ізраїль очікує, що російська правоохоронна влада захистить добробут всіх громадян Ізраїлю та євреїв, де б вони не знаходилися, і вживе рішучих заходів проти бунтівників і дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян", — йдеться у заяві.

На події у Дагестані також відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Це не поодинокий випадок у Махачкалі - це частина масово поширеної в росії культури ненависті до інших народів, що пропагується державним телебаченням, експертами та владою", - написав Зеленський у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Президент наголосив, що антисемітські висловлювання дозволяли собі як російські пропагандисти, так і російський президент путін з міністром закордонних справ лавровим.