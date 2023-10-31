Внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали постраждали понад 20 осіб

Понад 20 людей постраждали внаслідок заворушень у махачкалинському аеропорту в Дагестані. Десять травмованих перебувають у лікарнях регіону, двоє з яких - у тяжкому стані.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Республіки Дагестан.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Республіки Дагестан.
У МОЗ Дагестану додали, що серед травмованих є як поліціянти, так і цивільні люди. За інформацією дагестанських ЗМІ, всі учасники заворушень пішли з території аеропорту.
Що відомо про заворушення в аеропорту Махачкали
Увечері 29 жовтня кілька сотень людей зібралися на території аеропорту Махачкали на акцію протесту, виступивши проти палестино-ізраїльського конфлікту. Учасники акції прорвали паркан і проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. Вони не хочуть, щоб на територію республіки прибували євреї та громадяни Ізраїлю.
Дагестанці почали перевіряти паспорти у людей, які виїжджали з аеропорту на машинах, а потім увірвалися до терміналу та влаштували пошук євреїв. Місцева влада та поліціянти жодним чином не намагалися перешкодити обшукам та безладдям.
Увечері 29 жовтня кілька сотень людей зібралися на території аеропорту Махачкали на акцію протесту, виступивши проти палестино-ізраїльського конфлікту. Учасники акції прорвали паркан і проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. Вони не хочуть, щоб на територію республіки прибували євреї та громадяни Ізраїлю.
Дагестанці почали перевіряти паспорти у людей, які виїжджали з аеропорту на машинах, а потім увірвалися до терміналу та влаштували пошук євреїв. Місцева влада та поліціянти жодним чином не намагалися перешкодити обшукам та безладдям.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху опублікував спільну із ізраїльським МЗС заяву, в якій наголосили, що Ізраїль з усією серйозністю ставиться до спроб завдати шкоди громадянам Ізраїлю та євреям де завгодно.
На події у Дагестані також відреагував президент України Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що антисемітські висловлювання дозволяли собі як російські пропагандисти, так і російський президент путін з міністром закордонних справ лавровим.
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