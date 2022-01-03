Внаслідок атаки ІД біля сирійських нафтових свердловин загинуло 9 бойовиків

12:32 03 січень Київ, Україна

Бойовики джихадистів убили дев'ять сирійських солдатів та союзних ополченців у засідці біля нафтових об'єктів у східній Сирії.

Про це повідомив Сирійський наглядовий центр з прав людини.



«Дев'ять солдатів армії та бойовиків союзного ополчення було вбито у засідці, влаштованій угрупованням Ісламської держави» біля нафтових свердловин, повідомляє центр.



За словами спостерігача, напад був скоєний пізно ввечері в неділю у віддаленому районі на околиці східної провінції Дейр-ез-Зор, де ховаються загони джихадистів.



Внаслідок ракетного обстрілу колони також було поранено 15 проурядових бойовиків, повідомляє британська організація.



Джихадистська організація, яка колись правила великими територіями Іраку та Сирії, втратила свої позиції у березні 2019 року, але й сьогодні продовжує свої смертоносні партизанські атаки.



Після поразки самопроголошеного «халіфату» внаслідок атак ІД загинуло близько 1800 урядових та союзних військових у Сирії.



2 грудня внаслідок нападу ІД на автобус у провінції Дейр-ез-Зор загинуло 10 робітників-нафтовиків, що стало останнім у серії атак, спрямованих на нафтовий сектор.