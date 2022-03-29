В рамках санкцій проти рф Великобританія затримала супер'яхту Phi вартістю $50 млн

Яхта належить неназваному російському бізнесменові. Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс заявив, що зараз ця людина не перебуває під санкціями, але має «тісні зв'язки» з володимиром путіним.
Про це повідомляє ВВС.
Вперше судно Phi довжиною 58,5 метра було ідентифіковано як потенційно належне росії, 13 березня, але його приналежність «навмисно ретельно ховалася», заявили в уряді Великобританії.
Компанія, на яку зареєстровано судно, базується на карибських островах Сент-Кітс та Невіс, але яхта несла мальтійський прапор, щоб приховати своє походження.
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