В рамках санкцій проти рф Великобританія затримала супер'яхту Phi вартістю $50 млн

16:31 29 березня Київ, Україна

Яхта належить неназваному російському бізнесменові. Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс заявив, що зараз ця людина не перебуває під санкціями, але має «тісні зв'язки» з володимиром путіним.





Вперше судно Phi довжиною 58,5 метра було ідентифіковано як потенційно належне росії, 13 березня, але його приналежність «навмисно ретельно ховалася», заявили в уряді Великобританії.

Компанія, на яку зареєстровано судно, базується на карибських островах Сент-Кітс та Невіс, але яхта несла мальтійський прапор, щоб приховати своє походження.