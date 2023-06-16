У радіоефірі Воронежа прозвучало "екстренне звернення путіна" до народу

16:11 05 червня Київ, Україна

У той час, як частина росіян ностальгує за Сталіним, а деякі (включно з путіною) – за Гітлером, не стало дивним той "звернення до народу", який пролунав сьогодні на кількох ефірах радіостанцій у Воронежі. Дослівно наслідуючи текст звернення від 1941 року, голова правлячого режиму Росії Володимир Путін у своєму аудіозверненні нібито заявив про "прохід українських військ" у три прикордонні області: Курську, Білгородську та Брянську. Кремль поспішив запевнити росіян, що радіо хтось зламав. Про це повідомило місцеве видання Вести Воронеж у понеділок, 5 червня.

Аудіозапис "екстренного звернення" містить голос, схожий на голос глави Кремля. Він повідомив, що о 4-й годині ранку українські військові вторглися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей.

"Наші прикордонники та Збройні сили дали гідну відсіч, що перевищує силу агресора. На територіях цих областей запроваджено воєнний стан", - йдеться в аудіозаписі.

По радіо також передали про те, що лідер Кремля нібито оголошує про швидке підписання указу про загальну мобілізацію, щоб протистояти "небезпечному та підступному ворогові".

"Екстренне звернення путіна", що пролунало на радіо, - злом. Жодного звернення путіна сьогодні не було. Наразі контроль відновлено", - запевнив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Телеграм канал "Швидкий Фокус" опублікував повний текст так званого звернення.

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