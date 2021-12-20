В роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався серйозний збій

В ніч з 8 на 9 квітня користувачі соціальних мереж Facebook і Instagram масово зверталися за допомогою через неполадки в роботі їхніх акаунтів або самих програм.
Про це повідомляє портал Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Збої фіксуються з 00:25 по Києву.
Більшість користувачів Instagram не можуть завантажити додаток (59%) або увійти в обліковий запис (28%). У свою чергу, 88% користувачів Facebook не можуть зайти на сайт соціальної мережі.
Збої фіксуються з 00:25 по Києву.
Більшість користувачів Instagram не можуть завантажити додаток (59%) або увійти в обліковий запис (28%). У свою чергу, 88% користувачів Facebook не можуть зайти на сайт соціальної мережі.
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