В роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався серйозний збій

05:57 09 квітень Київ, Україна

В ніч з 8 на 9 квітня користувачі соціальних мереж Facebook Instagram масово зверталися за допомогою через неполадки в роботі їхніх акаунтів або самих програм.

Про це повідомляє портал Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.



Збої фіксуються з 00:25 по Києву.



Більшість користувачів Instagram не можуть завантажити додаток (59%) або увійти в обліковий запис (28%). У свою чергу, 88% користувачів Facebook не можуть зайти на сайт соціальної мережі.