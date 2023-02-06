У п'яти містах Румунії зафіксували підземні поштовхи

12:41 06 лютого Київ, Україна

Вночі в Румунії, 6 лютого, у сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,6 бала.



Про це повідомляє Digi24.



За даними Національного інституту досліджень та розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 23 кілометри, поблизу наступних міст: 74 кілометри на північний схід від Плоєшті, 94 кілометри на захід від Бреїла, 98 кілометрів на захід від Брашова, 99 кілометрів на захід від Галаца та 114 кілометрів на північний схід від Бухареста.



Пізніше в тому ж районі було зафіксовано чотири підземні поштовхи магнітудою 2,6, 2,9, 2,7 та 2 бали. Три землетруси сталися на глибині 17 кілометрів, о 4:09, 4:13 та 5:01, а четвертий – о 5:26, на глибині 21 кілометр.



Як повідомляє Інститут геології та сейсмології Молдови, в республіці о 03:26 також зафіксували землетрус магнітудою 4,5.



Костянтин Іонеску, генеральний директор INFP, розповів, що виникнення п'яти землетрусів є збігом за часом землетрусу в Туреччині.

"Це збіг. Землетрус, що стався в Румунії, - це поверховий землетрус. Землетрус у Туреччині, також поверхневий, багато в чому залежить від геологічних зв'язків усередині землі. Між двома поверхневими сейсмічними зонами в Румунії та Туреччині немає жодного зв'язку", - заявив Іонеску.

На запитання, чи будуть ще поштовхи, Іонеску відповів, що вони можливі.

"Ця територія відома як сейсмічно активна зона землетрусів із глибиною залягання до 20 кілометрів, яка у певний період виробляє чимало афтершоків після землетрусу магнітудою 4,5, але вони не матимуть вищої магнітуди", - сказав директор INFP.

З початку січня в Румунії сталося шість землетрусів магнітудою від 2 до 4,6. Найбільший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,4, а у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7.