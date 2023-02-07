У провінціях Туреччини, де стався землетрус, на три місяці оголосили надзвичайний стан

16:48 07 лютого Київ, Україна

Турецькі провінції, де стався землетрус, оголошено зонами стихійного лиха. Про це написав у своєму Twitter президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Ми оголошуємо наші 10 провінцій, де стався землетрус, зонами стихійного лиха", - йдеться у повідомленні глави Туреччини.

Для забезпечення швидкого проведення пошукових та рятувальних робіт у країні оголошено тримісячний надзвичайний стан у 10 провінціях відповідно до статті 119 Конституції Туреччини.



Що відомо про землетруси в Туреччині та Сирії

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим з 1939 року.



Станом на 13:00 за Києвом 7 лютого в Сирії загинуло 1600 людей, пише Aljazeera. Президент Раджем Ердоган повідомив, що, за останніми даними, в Туреччині загинули щонайменше 3549 осіб і 22168 отримали поранення.



У Туреччині було оголошено найвищий рівень тривоги. Влада звернулася за міжнародною допомогою.



Для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві "гарячі лінії": +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93. Родичі в Україні можуть також звертатися на "гарячу лінію" МЗС: +380 44 238 15 88, - написав Ніколенко.