У Приморському краї розбився винищувач Росії

Винищувач росії МіГ-31 зазнав аварії у Примор'ї під час навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався.
Аварія трапилася під час навчально-тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту.
У Приморському краї розбився винищувач МіГ-31, екіпаж катапультувався, повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на екстрені служби Росії.
У повідомленні йдеться, що МіГ-31 зазнав аварії у Примор'ї під час навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався. Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, у лісі, неподалік села Олексіївка. Руйнів на землі немає.
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