У Приморському краї розбився винищувач Росії

Винищувач росії МіГ-31 зазнав аварії у Примор'ї під час навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався.

Аварія трапилася під час навчально-тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту.

У Приморському краї розбився винищувач МіГ-31, екіпаж катапультувався, повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на екстрені служби Росії.

У повідомленні йдеться, що МіГ-31 зазнав аварії у Примор'ї під час навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався. Політ виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, у лісі, неподалік села Олексіївка. Руйнів на землі немає.