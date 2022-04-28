У прикордонних частинах Польщі 1 травня стартують масштабні військові навчання

19:47 28 квітня Київ, Україна

Міністерство оборони Польщі попередило про масштабні військові навчання в прикордонних частинах країни, що починаються в неділю, 1 травня,. Громадян попросили не публікувати у мережі фото та відео, щоб не розкривати інформацію про місцезнаходження військ.



У повідомленні відомства уточнюється, що колони військової техніки пересуватимуться дорогами практично всієї країни (Західно-Поморського, Любуського, Великопольського, Куявсько-Поморського, Лодзинського, Мазовецького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств). Транспортні засоби переважно рухатимуться в нічний час, щоб не ускладнювати рух, проте іноді колони проходитимуть протягом дня і навіть години пік.

Основною метою проведення навчань у Варшаві назвали відпрацювання прийому та перекидання союзних сил, координацію транскордонних дій та співпрацю з державами, що приймають.



Ще на початку лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв про збільшення угруповання військ США на своїй території.. Тоді 1700 американських військовослужбовців, спрямованих у Польщу через зростання напруженості у ситуації навколо України, розмістили на південному сході країни – східному фланзі НАТО.