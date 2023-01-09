В уряді росії підтримали заборону карт без анексованих територій України

13:41 09 січня Київ, Україна

Уряд країни-агресора схвалив законопроєкт, який прирівнює до екстремістських матеріалів карти, які "піддають сумніву територіальну цілісність росії". Йдеться про карти, де анексовані українські території не вказані як частина росії.



Про це повідомляє ТАРС із посиланням на документ.



Наголошується, що законопроєкт уже пройшов перше читання. Як йдеться у пояснювальній записці, "останнім часом активно поширюються карти та інші зображення, де заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій росії".



Документ пропонує фактично заборонити розповсюдження таких карт та запровадити за нього адміністративне покарання – для фізичних осіб до 15 діб арешту чи штрафу, для юридичних осіб – зупинку роботи чи штрафу від 100 тисяч до мільйона рублів.



У той самий час уряд росії пропонує доопрацювати документ і внести до нього правки. Зокрема, в уряді просять зазначити, чи підпадають під дію закону карти, випущені ще до рішення про анексію територій. Також у кабміні росії зазначили, що карти, як правило, виконують інформативну функцію, а поняття "екстремістські матеріали" передбачає "наявність у конкретного суб'єкта наміру на здійснення дій щодо заперечення територіальної цілісності росії".



В уряді росії побоюються, що в результаті поняття "заборонених карт" трактуватиметься правоохоронними органами в різних випадках по-різному.



Держдума у грудні ухвалила в першому читанні пакет законопроєктів, у тому числі той, який передбачає запровадження штрафів до 1 млн руб. за поширення карт, що заперечують цілісність росії.



Що відомо про анексію росією українських територій

У 2014 році росія анексувала українську Автономну Республіку Крим та Севастополь. Анексія не була визнана більшістю країн світу.



30 вересня 2022 року глава країни-агресора путін виступив у георгіївській залі кремля на церемонії "приєднання" до росії тимчасово окупованих українських територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей після того, як на них пройшли псевдореферендуми.