У Посольстві Канади в Нігерії стався вибух, двоє людей загинули

Канада розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, який стався в понеділок, 6 листопада, внаслідок якого загинули двоє людей. Дипломатична установа тимчасово припиняє роботу.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі.
Вона висловила співчуття сім'ям двох загиблих. Президент Нігерії Бола Тінубу також висловив співчуття уряду Канади, дипломатичній спільноті та всім людям, які постраждали внаслідок інциденту.
Sad News: У 2011 році 2009 року оголошено в Канаді High Commission в Нігерії.— 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 (@TheSummerUKnow) November 6, 2023
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