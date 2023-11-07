У Посольстві Канади в Нігерії стався вибух, двоє людей загинули

14:14 07 листопада Київ, Україна

Канада розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, який стався в понеділок, 6 листопада, внаслідок якого загинули двоє людей. Дипломатична установа тимчасово припиняє роботу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежа ліквідована, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло, що призвело до цієї ситуації", - сказала дипломатка.

Вона висловила співчуття сім'ям двох загиблих. Президент Нігерії Бола Тінубу також висловив співчуття уряду Канади, дипломатичній спільноті та всім людям, які постраждали внаслідок інциденту.