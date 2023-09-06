У Португалії поширюються пожежі. Постраждали щонайменше 9 рятувальників

11:44 08 серпня Київ, Україна

Південь Португалії накрили лісові пожежі на тлі аномально високих температур у країні. Вогнем знищено близько 6700 га землі.



Про це повідомляє ВВС.



Через стихійне лихо станом на ранок 8 серпня евакуйовано понад 1 400 осіб: 19 сіл, чотири туристичні об'єкти та кемпінг.



Близько 800 рятувальників взяли участь у ліквідації загорянь у південному місті Одеміра, щонайменше 9 пожежників зазнали поранень.

Температура повітря в центральній та південній Португалії перевищує позначку 40 градусів за Цельсієм, через що в країні побоюються виникнення нових пожеж.