У Португалії поширюються пожежі. Постраждали щонайменше 9 рятувальників

Південь Португалії накрили лісові пожежі на тлі аномально високих температур у країні. Вогнем знищено близько 6700 га землі.
Про це повідомляє ВВС.
Через стихійне лихо станом на ранок 8 серпня евакуйовано понад 1 400 осіб: 19 сіл, чотири туристичні об'єкти та кемпінг.
Близько 800 рятувальників взяли участь у ліквідації загорянь у південному місті Одеміра, щонайменше 9 пожежників зазнали поранень.
Про це повідомляє ВВС.
Через стихійне лихо станом на ранок 8 серпня евакуйовано понад 1 400 осіб: 19 сіл, чотири туристичні об'єкти та кемпінг.
Близько 800 рятувальників взяли участь у ліквідації загорянь у південному місті Одеміра, щонайменше 9 пожежників зазнали поранень.
🇵🇹 #Portugal #wildfire #ravages over 16,000 acres of land #fire #breaking #breakingnews #wildfires #emergency #disaster #climate #climatechanges #climatecrisis #Portugalwildfires pic.twitter.com/arbykn2x- Attentive Media (@AttentiveCEE) August 8, 2023
Температура повітря в центральній та південній Португалії перевищує позначку 40 градусів за Цельсієм, через що в країні побоюються виникнення нових пожеж.
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