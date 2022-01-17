У Португалії розпочалася передвиборча кампанія

06:18 17 січень Київ, Україна

Голосування пройде на два роки раніше запланованого терміну після того, як парламент Португалії у листопаді відхилив державний бюджет соціалістичної меншини на 2022 рік, а президент Марсело Ребелу де Соуза оголосив дострокові вибори.



Державний бюджет особливо важливий зараз, тому що в ньому зазначено, як буде витрачено мільярди євро допомоги Європейського Союзу для відновлення після пандемії.



У ході голосування буде обрано 230 депутатів до Республіканської асамблеї, парламенту Португалії. Далі депутати проголосують за те, хто сформує уряд.



Лівоцентристська Соціалістична партія керує Португалією з 2015 року за прем'єр-міністра Антоніо Коште, і нещодавні опитування громадської думки одностайно показують, що соціалісти наберуть найбільшу кількість голосів.



У тому випадку, якщо соціалісти не наберуть абсолютної більшості голосів – це змусить їх знову шукати підтримки у своїх лівоцентристських союзників, Лівого блоку та Комуністичної партії Португалії для ухвалення закону в парламенті.



Парламентські голоси цих двох партій допомогли утримати соціалістів в уряді, відправивши правоцентристську Соціал-демократичну партію — іншу велику партію країни — в опозицію.

На виборах може зрости вплив невеликих партій, включно з популістською Чегою! (Достатньо!), яка здобула одне місце у парламенті у 2019 році, але цього разу може набагато перевищити цей показник.



Близько 89% населення Португалії, що становить 10,3 мільйона осіб, повністю вакциновано проти COVID-19, і понад 3,5 мільйона людей отримали повторні щеплення, але за останні тижні кількість нових щоденних випадків захворювання становила близько 40 000 осіб.



Проте кількість госпіталізацій залишилася набагато нижчою, ніж під час попередніх сплесків, і в Португалії останніми тижнями реєструвалося в середньому близько 20 смертей на день.