У порту Саудівської Аравії знешкодили напханий вибухівкою човен

В одному з портів Саудівської Аравії був знешкоджений замінований човен, який був без капітана і керувався дистанційно. Ціллю човна, в якому дуже багато вибухівки, був морський порт міста Янбу-ель-Бахр.
Про це у вівторок, 27 квітня, повідомляє Associated Press.
За словами представника арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, полковника Турки аль-Малікі, замінований човен був знищений у відповідності до правил ведення бойових дій.
Відзначається, що атака сталася на тлі нападів Ірану та Ізраїлю проти суден один одного в регіоні, а також на тлі триваючих бойових дій в Ємені, в яких задіяні сили Саудівської Аравії.
Однак єменські повстанці, які раніше багаторазово атакували королівство за допомогою безпілотників і балістичних ракет, не брали на себе відповідальність за напад на Янбу-ель-Бахр.
За словами представника арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, полковника Турки аль-Малікі, замінований човен був знищений у відповідності до правил ведення бойових дій.
Відзначається, що атака сталася на тлі нападів Ірану та Ізраїлю проти суден один одного в регіоні, а також на тлі триваючих бойових дій в Ємені, в яких задіяні сили Саудівської Аравії.
Однак єменські повстанці, які раніше багаторазово атакували королівство за допомогою безпілотників і балістичних ракет, не брали на себе відповідальність за напад на Янбу-ель-Бахр.
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