У порту Саудівської Аравії знешкодили напханий вибухівкою човен

16:03 27 квітень Київ, Україна

В одному з портів Саудівської Аравії був знешкоджений замінований човен, який був без капітана і керувався дистанційно. Ціллю човна, в якому дуже багато вибухівки, був морський порт міста Янбу-ель-Бахр.

Про це у вівторок, 27 квітня, повідомляє Associated Press.



За словами представника арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, полковника Турки аль-Малікі, замінований човен був знищений у відповідності до правил ведення бойових дій.



Відзначається, що атака сталася на тлі нападів Ірану та Ізраїлю проти суден один одного в регіоні, а також на тлі триваючих бойових дій в Ємені, в яких задіяні сили Саудівської Аравії.



Однак єменські повстанці, які раніше багаторазово атакували королівство за допомогою безпілотників і балістичних ракет, не брали на себе відповідальність за напад на Янбу-ель-Бахр.