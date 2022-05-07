У порту Італії заарештували яхту президента РФ

10:52 07 травня Київ, Україна

140-метрове судно, що плаває під прапором Кайманових островів, взяли під арешт в італійському порту Марина-ді-Каррара.

Фінансова гвардія Італії на виконання санкцій Євросоюзу проти Росії заарештувала в порту Маріна-ді-Каррара яхту Scheherazade, яка належить одному з представників російського керівництва.



Про це у п'ятницю, 6 травня, повідомила прес-служба Міністерства економіки та фінансів Італії.



Як зазначено, розслідування, проведене Спеціальним підрозділом валютної поліції, підтвердило, що яхта належить людині, яка "має значні ділові та економічні зв'язки з представниками російського уряду, які перебувають під санкціями через військові дії в Україні".



Наголошується, що судно плавало під прапором Кайманових островів.



Раніше, згідно з розслідуванням команди російського опозиціонера Олексія Навального, завершеного в березні цього року, яхта Scheherazade належить президенту РФ Володимиру Путіну. Вартість 140-метрового судна оцінюється в 750 млн. доларів.