У Польщі посилили закон про аборти

Конституційний суд Польщі заборонив жінкам робити аборти, за винятком випадків зґвалтування або за медичними показаннями.
Відзначається, що після набуття чинності постанови про переривання вагітності в Польщі будуть дозволені аборти лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров'ю та життю матері.
Як пише ВВС, активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.
Як пише ВВС, активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.
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