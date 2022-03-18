У Польщі посилили закон про аборти

07:28 23 жовтня Київ, Україна

Конституційний суд Польщі заборонив жінкам робити аборти , за винятком випадків зґвалтування або за медичними показаннями.

"У четвер Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборти через дефекти плода є неконституційними, забороняючи одну з небагатьох законних підстав для переривання вагітності в переважно католицькій країні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після набуття чинності постанови про переривання вагітності в Польщі будуть дозволені аборти лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров'ю та життю матері.



Як пише ВВС, активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення Конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.