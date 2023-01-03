У Польщі вибухнув пакет, залишений перед будинком однієї із сімей

У польському селі Сечебожиці вибухнув пакет, який залишили перед будинком однієї родини, 31-річна жінка зазнала тяжких поранень. Про це повідомляє польське RadioZET.
У повідомленні йдеться, що полька вийшла з дому, щоб прогріти машину та повезти 8-річну доньку до школи. Молодший син жінки застудився, і того дня йому довелося залишитися вдома з бабусею. Однак жінка повернулася з посилкою, на якій прочитала, що вона адресована їй.
Жінка та її дочка перебували в кімнаті, коли посилка вибухнула. Молодший син жінки та бабуся – в іншій кімнаті.
У повідомленні йдеться, що полька вийшла з дому, щоб прогріти машину та повезти 8-річну доньку до школи. Молодший син жінки застудився, і того дня йому довелося залишитися вдома з бабусею. Однак жінка повернулася з посилкою, на якій прочитала, що вона адресована їй.
Жінка та її дочка перебували в кімнаті, коли посилка вибухнула. Молодший син жінки та бабуся – в іншій кімнаті.
У потерпілої множинні травми обличчя: її права рука була ампутована, у лікарні намагаються врятувати її зір.
Дівчинка госпіталізована з відкритими переломами правої руки та множинними осколковими пораненнями.
Журналісти встановили, що колишній партнер Урсули, ймовірно, ображав жінку у минулому, його позбавили батьківських прав. Однак він на сьогодні живе у Німеччині, де працює водієм вантажівки.
Дівчинка госпіталізована з відкритими переломами правої руки та множинними осколковими пораненнями.
Журналісти встановили, що колишній партнер Урсули, ймовірно, ображав жінку у минулому, його позбавили батьківських прав. Однак він на сьогодні живе у Німеччині, де працює водієм вантажівки.
Прокуратура нині розслідує замах на вбивство багатьох людей.
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