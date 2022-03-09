У Польщі вибухнула 5-тонна авіабомба часів Другої світової війни

21:28 13 жовтень Київ, Україна





Всі водолази перебували за межами небезпечної зони вибуху бомби, також відомої як Tallboy, або «бомба-землетрус», на дні судноплавного каналу Балтійського моря. Повідомлень про постраждалих немає. Близько 750 жителів були евакуйовані з району близько портового міста Свіноуйсьце.



Британська авіація скинула бомбу під час нальоту в 1945 році, в результаті якого був потоплений німецький крейсер Lützow.



Під час процесу знешкодження вибухнула бомба вагою 5,4 тонни, найбільша з коли-небудь виявлених в Польщі.Всі водолази перебували за межами небезпечної зони вибуху бомби, також відомої як Tallboy, або «бомба-землетрус», на дні судноплавного каналу Балтійського моря. Повідомлень про постраждалих немає. Близько 750 жителів були евакуйовані з району близько портового міста Свіноуйсьце.Британська авіація скинула бомбу під час нальоту в 1945 році, в результаті якого був потоплений німецький крейсер Lützow.

Спочатку планувалося вдатися до дефлаграції - процесу спалювання заряду вибухівки при температурі, нижчій за поріг детонації. Напередодні операції офіційні особи ВМС Польщі заявили, що шанси на її успіх становили 50 на 50, і вони чекали вибуху під час процесу.





Підводні зйомки на дні Пястівського каналу.



«Процес дефлаграції перетворився в детонацію. Об'єкт можна вважати нейтралізованим, він більше не буде представляти загрози для судноплавного каналу Щецин-Свіноуйсьце», - сказав лейтенант-командир Гжегож Левандовскі (Grzegorz Lewandowski), прессекретар 8-ої флотилії берегової оборони ВМС Польщі.



Tallboy була шість метрів в довжину і важила 5,4 тонни, з яких майже половину становила вибухівка. Бомба знаходилася на глибині 12 метрів, стирчала тільки її носова частина.