У Польщі запроваджено підвищений рівень щодо терористичних загроз

12:56 19 січень Київ, Україна

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький підписав розпорядження, яким запроваджується перший рівень сигналізації ALFA-CRP по всій країні. Це найнижчий рівень сповіщення під час терористичної загрози, повідомляється на сайті польського уряду.



Рішення про підвищення рівня небезпеки було ухвалено главою польського уряду після наради групи з критичних інцидентів, яка сталася в Урядовому центрі безпеки з приводу кібератаки на низку українських урядових сайтів та онлайн-сервісів. Після наради Моравецький провів додаткові консультації з міністром внутрішніх справ та головою Агентства внутрішньої безпеки країни.



Особливий стан діятиме до 23:59 23 січня. Введення рівня оповіщення означає, що влада зобов'язана проводити посилений моніторинг безпеки систем інформаційно-комунікаційних технологій.