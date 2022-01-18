У Польщі введено карантин для прибулих з Південної Африки, Індії та Бразилії

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МОЗ Польщі вирішив не ризикувати і, попри наявність негативного ковід-тесту, відправляти всіх прибулих з Південної Африки, Індії та Бразилії на відбування тижневого карантину

Про це в середу, 5 травня, повідомило видання Польські новини з посиланням на главу МОЗ республіки Адама Недзельськи.

"Згідно з новими правилами, люди, які прибувають до Польщі з Південної Африки, Індії та Бразилії, більше не можуть бути звільнені з карантину на підставі тесту, проведеного протягом 48 годин після повернення в країну. Така можливість дозволена тільки через сім днів", - уточнив міністр.

Причиною даного рішення є складна епідситуація з коронавірусом в згаданих країнах, а також активна циркуляція в них нових штамів інфекції.



Так, в МОЗ підкреслили, що мандрівники зможуть вийти з карантину на підставі тесту на COVID-19, проведеного медичною діагностичною лабораторією через сім днів після прибуття в республіку.



Постанова набирає чинності 6 травня.