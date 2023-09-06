У Польщі вже 11 людей померли від «хвороби легіонерів»

15:55 29 серпня Київ, Україна

У польському місті Жешув спалахнула смертельна хвороба легіонерів. Хвороба забрала життя 11 людей. Підтверджено інфікування 144 пацієнтів.

Такі дані оприлюднила Державна санітарна інспекція Польщі, повідомляє Polsat

Мешканці інфікувалися через забруднену воду у водопроводі. Смертність від легіонельозу досягає 10% за даними ВООЗ.

Десять померлих – мешканці Жешува, ще один – із Жешувського району. Вік жертв легіонельозу коливається від 64 до 95 років, у них були супутні захворювання.



Усього було підтверджено інфікування 144 пацієнтів. Найбільша кількість хворих у Жешуві – 96 осіб та у Жешувському районі – 32 особи.



Крім того, державний регіональний санітарний інспектор Підкарпатського воєводства Адам Сидор заявив, що у чотирьох із дев'яти проб води, взятих із водопроводу Жешува, виявлено бактерії легіонели – збудника легіонельозу. Причому у двох із них концентрація бактерій була дуже високою.



Усього було відібрано на аналіз 105 проб води з міського водопроводу. Вісім зразків було відібрано із сусідніх районів.

Спецслужби Польщі не відкидають, що поширення інфекції було диверсією. Жешув є ключовим центром постачання НАТО в Україну. Місто знаходиться за 100 км від кордону. З початку війни він став перевалочним пунктом для гуманітарної допомоги та військових постачань.

Легіонельоз (хвороба легіонерів) - це захворювання, що проявляється ураженням легеневої тканини з розвитком важкої форми пневмонії. Перший масовий спалах цього захворювання стався в 1976 році серед учасників з'їзду Американського легіону, з цим і пов'язана назва недуги. Інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водяних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування відбувається через системи кондиціювання або крани та душові кабіни. Хвороба не може передаватися від людини до людини.