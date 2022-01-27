У Польщі померла жінка після того, як лікарі більше тижня зволікали з проведенням аборту

У польському місті Ченстохова померла жінка, вагітна двійнятами. Лікарі тиждень чекали, поки замре плід, щоб зробити аборт.
Про це повідомляє TVN24.
Агнешка – 37-річна мати чотирьох дітей, вагітна двійнятами. Наприкінці минулого року вона потрапила до лікарні Ченстохови, бо почала відчувати сильний біль у районі живота. 23 грудня стало відомо, що один плід із двійнят завмер. Незважаючи на це, лікарі відмовилися проводити аборт і вирішили почекати, поки так само замре і другий плід.
Тиждень жінка чекала на операцію, і лише через 2 дні після завмирання другого плода їй зробили аборт. Померла Агнешка 25 січня.
Рідні жінки стверджують, що причиною смерті став сепсис, інформацію про який не вказали лікарі. Обурює їх і те, що адміністрація закладу не дала ознайомитись із документацією та всіляко ускладнювала спілкування Агнешки з ними. У свою чергу у медичній установі наполягають, що зробили все можливе.
Наразі місцева прокуратура займається встановленням усіх фактів інциденту, а офіційну причину смерті Агнешки назвуть після проведення розтину.
Відомо, що Конституційний Суд визнав незаконними аборти у Польщі наприкінці 2020 року. З того часу в країні жінки не можуть перервати вагітність, навіть якщо медичні показники свідчать про ризик важкого ураження плода або невиліковну хворобу, яка загрожує його життю.
За останні пів року це вже другий випадок, коли вагітні у Польщі помирають після зволікання лікарів із проведенням аборту. Інша молода жінка на ім'я Ізабелла померла у вересні 2021-го після того, як медики відтягували переривання, незважаючи на те, що плід мав дефекти, несумісні з життям.
Нагадаємо, що Європарламент засудив заборону на аборти в Польщі.
Доступ до абортів є одним з важливих елементів забезпечення права на захист репродуктивного здоров'я жінки, а тому Всесвітня організація охорони здоров'я наполягає, що держави повинні гарантувати доступ до безпечної допомоги з переривання вагітності для кожної жінки, яка її потребує.
Про це повідомляє TVN24.
Агнешка – 37-річна мати чотирьох дітей, вагітна двійнятами. Наприкінці минулого року вона потрапила до лікарні Ченстохови, бо почала відчувати сильний біль у районі живота. 23 грудня стало відомо, що один плід із двійнят завмер. Незважаючи на це, лікарі відмовилися проводити аборт і вирішили почекати, поки так само замре і другий плід.
Тиждень жінка чекала на операцію, і лише через 2 дні після завмирання другого плода їй зробили аборт. Померла Агнешка 25 січня.
Рідні жінки стверджують, що причиною смерті став сепсис, інформацію про який не вказали лікарі. Обурює їх і те, що адміністрація закладу не дала ознайомитись із документацією та всіляко ускладнювала спілкування Агнешки з ними. У свою чергу у медичній установі наполягають, що зробили все можливе.
Наразі місцева прокуратура займається встановленням усіх фактів інциденту, а офіційну причину смерті Агнешки назвуть після проведення розтину.
Відомо, що Конституційний Суд визнав незаконними аборти у Польщі наприкінці 2020 року. З того часу в країні жінки не можуть перервати вагітність, навіть якщо медичні показники свідчать про ризик важкого ураження плода або невиліковну хворобу, яка загрожує його життю.
За останні пів року це вже другий випадок, коли вагітні у Польщі помирають після зволікання лікарів із проведенням аборту. Інша молода жінка на ім'я Ізабелла померла у вересні 2021-го після того, як медики відтягували переривання, незважаючи на те, що плід мав дефекти, несумісні з життям.
Нагадаємо, що Європарламент засудив заборону на аборти в Польщі.
Доступ до абортів є одним з важливих елементів забезпечення права на захист репродуктивного здоров'я жінки, а тому Всесвітня організація охорони здоров'я наполягає, що держави повинні гарантувати доступ до безпечної допомоги з переривання вагітності для кожної жінки, яка її потребує.
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