У Польщі судять білоруса та громадянина росії за шпигунство на користь рф

18:11 04 січня Київ, Україна





Про це повідомила прессекретарка Окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшиняж у коментарі польському виданню РАР у середу, 4 січня. Польща направила до суду обвинувальний акт щодо росіянина та білоруса, яких звинувачують у шпигунстві на користь росії.Про це повідомила прессекретарка Окружної прокуратури у Варшаві Олександра Скшиняж у коментарі польському виданню РАР у середу, 4 січня.

"За матеріалами, зібраними Службою військової контррозвідки та в ході слідства встановлено, що вони брали участь у діяльності російської військової розвідки зі збору інформації про критично важливі для оборони військові об'єкти Польщі, а також отримували інформацію про боєздатність, моральний стан та функціонування військових підрозділів, у тому числі в період загрози з подальшою передачею отриманої інформації вищезгаданій розвідувальній службі”, - розповіла чиновниця.

Двом іноземцям інкримінується ведення шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 року до моменту затримання у квітні 2022 року.



Слідство встановило, що обидва фігуранти легально проживали у Польщі. Громадянин білорусі під час навчання в одному з університетів Білостока, а потім організувавши парашутно-десантну підготовку, встановив товариські відносини, які використовував у своїй діяльності на користь ГРУ рф. Росіянин здійснював шпигунську діяльність на користь російської розвідки під прикриттям заняття культурною діяльністю та туризмом.



Польські прокурори встановили, що шпигунська діяльність обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі. Шпигунів цікавила кількість військовослужбовців, які виконують завдання в районі кордону, структуру підрозділів, використання спецтехніки, моральний стан військ та оперативні можливості, взаємодію військових частин, дислокованих у північно-східній Польщі, з військами інших країн НАТО.



Обидва фігуранти з моменту затримання у квітні і до сьогодні перебувають під вартою.