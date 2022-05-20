У Польщі суд заочно заарештував російського авіадиспетчера у справі про загибель Леха Качинського

11:56 20 травня Київ, Україна





Про це повідомляє видання Onet.pl.



Йдеться про рішення від 17 травня 2022 року, яким суд задовольнив клопотання прокурора та виніс ухвалу про арешт Віктора Р. — одного з трьох росіян, які контролювали в день катастрофи польоти в аеропорту російського Смоленська.



Провадження щодо фігурантів справи, росіян полковника Павла П. та майора Віктора Р. триває з березня 2015 року, коли було винесено рішення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві в авіакатастрофі.



За словами речника Національної прокуратури Польщі Лукаша Лапчинського, якого цитує видання, аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року. Окружний суд Варшави видав ухвалу про арешт російського диспетчера, який чергував 10 квітня 2010 року на аеродромі в Смоленську: цього дня сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули 96 людей, зокрема, президент Польщі Лех Качинський.Про це повідомляє видання Onet.pl.Йдеться про рішення від 17 травня 2022 року, яким суд задовольнив клопотання прокурора та виніс ухвалу про арешт Віктора Р. — одного з трьох росіян, які контролювали в день катастрофи польоти в аеропорту російського Смоленська.Провадження щодо фігурантів справи, росіян полковника Павла П. та майора Віктора Р. триває з березня 2015 року, коли було винесено рішення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві в авіакатастрофі.За словами речника Національної прокуратури Польщі Лукаша Лапчинського, якого цитує видання, аналіз доказів показав необхідність змінити звинувачення на навмисне діяння. Це сталося у квітні 2017 року.

“Прокурори припускали, що підозрювані свідомо дозволили літаку знизитися, передбачили катастрофу та погодилися на неї. Тоді ж було висунуто звинувачення проти лейтенанта, який віддав накази керівнику поля. Він був командиром аеродрому Смоленськ-Сівер", – розповів він.

Лапчинський уточнив, що продовження звинувачень стало можливим завдяки роботі експертів, які знову проаналізували записи з диспетчерської вежі у Смоленську та розмови диспетчерів із льотчиками, записані самописцем на борту літака. Їм вдалося прочитати додаткові речення та слова та привласнити окремі висловлювання конкретним людям.



Водночас представник польської прокуратури зазначив, що шанси на фактичне затримання та арешт російського фігуранта справи "мізерні".