У Польщі викритий російський шпигун

16:57 17 травень Київ, Україна

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 43-річного чоловіка, підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє Агентство внутрішньої безпеки Польщі в понеділок, 17 травня.



Чоловіка затримали 5 травня 2021 року за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він надавав російським спецслужбам інформацію про громадян Польщі та матеріали щодо військових організацій і громадян, тобто дані, необхідні для російської діяльності на території Польщі на шкоду республіці.

"Затриманий визнав свою провину за звинуваченням. Суд призначив йому тримісячне утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук в кількох місцях і допитали кілька свідків. При цьому значна частина матеріалів слідства засекречена.