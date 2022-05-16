У Польщі пройшла акція на підтримку військових на "Азовсталі"

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Facebook.

“Сотні людей вийшли на центральну площу Кракова, щоб висловити свою підтримку Україні, зокрема Маріуполю та „Азовсталі“. Акцію влаштували, щоб звернути увагу на незламних українських військових, яких не може подолати „друга армія світу“. Наші герої потребують допомоги і про це говорить увесь світ!”, – йдеться у повідомленні.