У Польщі пройде термінове засідання Вишеградської групи

10:38 26 квітень Київ, Україна

Сьогодні в Польщі в терміновому порядку в онлайн-форматі відбудеться зустріч прем'єрів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина). Тема для обговорення - зростаюча агресія з боку Росії.

Про це повідомив в Твіттері заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

"В рамках Польського головування у Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні на 13 годину (за київським часом) скликає екстрене засідання в форматі відеоконференції прем'єр-міністрів країн Вишеграду. Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації Росією ситуації в Україні та Білорусі, співпраці Вишеградської групи в зміцненні безпеки в регіоні", - написав Шинковський вель Сенк.

В останні тижні триває дипломатична війна між Росією і країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, що суперечать дипломатичному статусу, протягом останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповіла дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон грата дипломатів з цих країн.



У минулий четвер міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що доручає Генеральному штабу РФ і командувачам військ повернути в місця постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.