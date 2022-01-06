У Польщі з'явилася меморіальна дошка жертвам російської агресії

20:54 25 серпень Київ, Україна

Героям Небесної Сотні, полеглим добровольця, волонтерам, усім хто постраждав від агресії РФ, присвятили пам'ятну дошку.

У День Незалежності України на будівлі посольства України в Польщі у Варшаві з'явилася меморіальна дошка.





У відкритті взяли участь директор департаменту міжнародного співробітництва міністерства культури і національної спадщини РП Уршула Шльонзак, заступник директора Східного департаменту МЗС Польщі Томаш Орловський, представники дипломатичного корпусу та української громади.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував авторам пам'ятної дошки - творчий колектив Львівської національної академії мистецтв.