У Польщі з'явилася меморіальна дошка жертвам російської агресії

20:54 25 серпень Київ, Україна

Героям Небесної Сотні, полеглим добровольця, волонтерам, усім хто постраждав від агресії РФ, присвятили пам'ятну дошку.
 
У День Незалежності України на будівлі посольства України в Польщі у Варшаві з'явилася меморіальна дошка.

У відкритті взяли участь директор департаменту міжнародного співробітництва міністерства культури і національної спадщини РП Уршула Шльонзак, заступник директора Східного департаменту МЗС Польщі Томаш Орловський, представники дипломатичного корпусу та української громади.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував авторам пам'ятної дошки - творчий колектив Львівської національної академії мистецтв.
 