У Польщі підпалили мобільний пункт вакцинації та епідстанцію

21:04 02 серпня Київ, Україна

У ніч на понеділок, 2 серпня, невідомий чоловік скоїв підпал мобільного пункту вакцинації та епідеміологічної станції.

Інцидент стався в польському місті Замостя, за інформацію про нього влада обіцяє 10 тисяч злотих (близько 70 тисяч гривень), повідомляє RMF24.



Там згоріли столи, медичне ліжко і комп'ютер. Крім того, в епідеміологічній станції загорілася одна з підвальних кімнат, де згоріли захисні костюми.



За попередньою інформацією, злочинець розбив скло в підвалі і підпалив внутрішні приміщення. Постраждалих в результаті інцидентів немає.



Як заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, влада пропонує 10 тисяч злотих (майже 70 тисяч гривень) за інформацію про палія. Про чоловіка відомо лише те, що він втік на велосипеді. Відтепер в пунктах вакцинації буде цілодобова охорона.