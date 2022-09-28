У Польщі відповіли якими мають бути наслідки застосування Росії ядерної зброї

18:10 28 вересня Київ, Україна

НАТО має дати "конвенційну, але руйнівну" відповідь у разі застосування росією ядерної зброї проти України.



Про це в ефірі NBC News заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє PAP.

"Наскільки нам відомо, путін загрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, гадаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає росії", - зазначив він.



Глава польського МЗС додав, що Москва може використати "референдуми" та подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".



В ході інтерв'ю він також прокоментував питання щодо впливу мобілізації в Росії на подальший хід війни.



На думку Рау, вже очевидно, що путін почав програвати війну, і відправка на фронт погано підготовлених та споряджених людей не змінить цього, враховуючи, що перед цим українці воювали із професійною регулярною армією..



Міністр також зазначив, що мобілізація може спричинити перелом усередині Росії, підірвавши підтримку розв'язаної кремлем війни в російському суспільстві.