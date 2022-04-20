У Польщі відкрився найсучасніший басейн

20:16 23 листопада Київ, Україна

Поблизу Варшави в місті Мщонув відкрили унікальне водне спорудження глибиною 45,7 метра, обладнане підводними тунелями.

У басейні Deepspot облаштовані "п'ятиповерхові" печери зі сталактитами, оздоблення споруди стилізоване під храми майя. Також тут є тунель, як в африканаріумах та готельні кімнати на глибині 5 метрів.



Deepspot наповнений 8 тисячами куб. м води, що дорівнює наповненню 27-ми звичайних 25-метрових басейнів. Стіни основної частини басейну повинні витримати тиск води вагою 50 тонн.





Вартість інвестиції склала 40 мільйонів злотих (понад 8,5 мільйона євро).

У світі є тільки два басейни подібного типу: бельгійський Nemo 33 поблизу Брюсселя, глибиною 33 метри (відкритий в 2004 році) і Y-40 Deep Joy біля італійської Падуї, глибиною 42,15 метра (відкритий в 2014 році).