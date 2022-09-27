У Польщі відкрили новий газопровід, який покладе край добі домінування росії

15:30 27 вересня Київ, Україна

У Гданську у вівторок, 27 вересня, відкрили газопровід Baltic Pipe, потужністю 10 млрд кубометрів на рік, із Норвегії до Польщі.



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування росії, повідомляє PAP.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати - епоха домінування росії в газовій сфері закінчується. Епоха, відзначена шантажем, погрозами та здирництвом", - заявив Моравецький.

Він додав, що сьогодні починається нова ера.

"Епоха енергетичного суверенітету, енергетичної свободи та підвищеної безпеки - енергетичної, але й безпеки у ширшому значенні цього слова", - сказав Моравецький.

Газопровід Baltic Pipe покликаний створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 р. Інвесторами виступають оператори передачі: данська Energinetn та польська Gaz-System.



Польська нафтогазова компанія PGNiG вже завила, що імпортує не менше 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії у 2023 році трубопроводом Baltic Pipe.



PGNiG також заявила, що у 2023 році вона використовуватиме 80% пропускної спроможності трубопроводу, зарезервованої компанією, яка зросте до 90% у 2024 році, що становить близько 7,7 млрд кубометрів.



Трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів надасть Польщі альтернативні джерела газу, які вона шукала з квітня, коли припинилися постачання з росії.



PGNiG заявила, що зарезервувала близько 8 мільярдів кубометрів пропускної спроможності трубопроводу для своїх постачань.