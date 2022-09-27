У Польщі відкрили новий газопровід, який покладе край добі домінування росії

У Гданську у вівторок, 27 вересня, відкрили газопровід Baltic Pipe, потужністю 10 млрд кубометрів на рік, із Норвегії до Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування росії, повідомляє PAP.
Він додав, що сьогодні починається нова ера.
Газопровід Baltic Pipe покликаний створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 р. Інвесторами виступають оператори передачі: данська Energinetn та польська Gaz-System.
Польська нафтогазова компанія PGNiG вже завила, що імпортує не менше 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії у 2023 році трубопроводом Baltic Pipe.
PGNiG також заявила, що у 2023 році вона використовуватиме 80% пропускної спроможності трубопроводу, зарезервованої компанією, яка зросте до 90% у 2024 році, що становить близько 7,7 млрд кубометрів.
Трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів надасть Польщі альтернативні джерела газу, які вона шукала з квітня, коли припинилися постачання з росії.
PGNiG заявила, що зарезервувала близько 8 мільярдів кубометрів пропускної спроможності трубопроводу для своїх постачань.
Польська нафтогазова компанія PGNiG вже завила, що імпортує не менше 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії у 2023 році трубопроводом Baltic Pipe.
PGNiG також заявила, що у 2023 році вона використовуватиме 80% пропускної спроможності трубопроводу, зарезервованої компанією, яка зросте до 90% у 2024 році, що становить близько 7,7 млрд кубометрів.
Трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів надасть Польщі альтернативні джерела газу, які вона шукала з квітня, коли припинилися постачання з росії.
PGNiG заявила, що зарезервувала близько 8 мільярдів кубометрів пропускної спроможності трубопроводу для своїх постачань.
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