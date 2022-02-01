У Польщі знайдено схрон Новака

Заарештовано всі активи та вилучено грошові кошти зі схованки Славомира Новака, в еквіваленті понад 1 мільйон доларів.
Центральне антикорупційне бюро Польщі виявило дві схованки, в яких ексміністр транспорту Польщі та колишній глава "Укравтодору" Славомир Новак ховав готівку.
Про це повідомляє пресслужба Центрального антикорупційного бюро Польщі.
Бюро активи Новака заарештувало. "Оперативники вилучили готівку в розмірі більше як 4 млн злотих, в тому числі 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих (8 тисяч доларів)", - йдеться в заяві польської спецслужби.
Бюро також заарештувало інші активи, придбані за гроші: дві квартири, загальна вартість яких близько 2 млн злотих (близько 550 тисяч доларів), автомобіль Land Rover, а також інші матеріальні цінності.
Нагадаємо, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ексміністра транспорту Польщі, колишнього голову правління "Укравтодору" Славомира Новака.
Своєю чергою в понеділок, 20 липня, Національне антикорупційне бюро України повідомило про масштабні обшуки у справі про розкрадання коштів на дорожньому будівництві під керівництвом колишнього глави "Укравтородору" Славомира Новака.
Злочинні дії відбувалися в період 2016-2019 років, при цьому починалися "схеми" на території України, а закінчувалися вже на території Польщі.
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