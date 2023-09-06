У Польщі кількість померлих від "хвороби легіонерів" зросла до 16

14:15 30 серпня Київ, Україна

У Польщі від "хвороби легіонерів" (легіонельозу) померли вже 16 людей. Крім того, в країні зафіксовано ще 2 нові випадки інфікування.



Про це свідчать дані санітарної інспекції, повідомляє RMF24.



Загалом кількість хворих на легіонельоз у Польщі зросла до 155. Усіх пацієнтів госпіталізовано до лікарень у Жешуві, Жешувському повіті, Дебіці, Перемишлі, Колбушеві, Ланьцуті, Сендишуві Малопольському, Ясло та Любліні.



Продовжується епідеміологічне розслідування щодо встановлення джерела інфекції. У четвер, 31 серпня, Департамент охорони здоров'я має оголосити про результати подальших лабораторних досліджень води.



Напередодні повідомлялося, що на півдні країни спалах хвороби забрав життя вже 14 людей. Відомо, що більшість померлих — це люди похилого віку. Усі вони мали супутні захворювання, зокрема рак.



Влада все ще з'ясовує, як бактерія, що викликає хворобу, легіонелла, потрапила у водогін міста Жешув та його околиць. Як зазначали раніше ЗМІ, Жешув є центром надання військової та гуманітарної допомоги Україні, а також місцем військової присутності США.



У міську систему водопостачання додали додатковий хлор для знезараження, а влада попередила мешканців про необхідність кип'ятити воду перед вживанням.



Раніше стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи міг спалах "хвороби легіонерів" (легіонельоз) бути наслідком умисного втручання в систему водопостачання, зокрема, з боку росії.