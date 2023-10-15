У Польщі йдуть вибори до Сейму та Сенату, а також голосування на референдумі

13:07 15 жовтня Київ, Україна

Результати сьогоднішніх виборів у Польщі є дуже важливими як для України, так і для тих українців, що мешкають зараз у сусідній країні. Голосування на виборах до Сейму та Сенату Польщі відбуваються одночасно із загальним референдумом. Сьогодні, в неділю, 15 жовтня, о 7:00 ранку за місцевим часом відкрилися понад 31 тисячу дільниць для голосування.

Загалом у виборах можуть проголосувати понад 29 млн. громадян Польщі, які мають право голосу.

Результати екзит-полів будуть оприлюднені одразу після 21:00, коли буде закрито виборчі дільниці.. Остаточні результати планується оголосити у вівторок.

Одночасно з парламентськими виборами відбувається референдум, на який винесли чотири питання:

продаж державного майна іноземцям;

підвищення пенсійного віку;

стіна на кордоні Польщі та Білорусії;

допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки в рамках механізму примусового переселення ЄС.

На перемогу у виборах претендують правляча Об'єднана рука Ярослава Качинського та опозиційна Громадянська коаліція Дональда Туска. Останні опитування показують, що провладна партія Право і справедливість (ПіС) має велику підтримку, але вона може виявитися недостатньою, щоб отримати монобільшість. Опозиція має шанс сформувати коаліцію з незначною перевагою.

Нагадаємо, на початку жовтня у Варшаві пройшов масштабний мітинг опозиції.. На нього зібралися сотні тисяч людей.