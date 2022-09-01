У Підмосков'ї "самоліквідувався" найбільший склад інтернет-магазину Ozon

На складі Ozon у Підмосков'ї сталася велика пожежа. Внаслідок пожежі постраждали 13 людей, одна людина загинула. Як основні версії великої пожежі розглядається підпал і несправність електроустаткування.
На тлі інформації про пожежу акції Ozon упали на понад 3%. Попередньо збитки від пожежі оцінюють у 10 млрд рублів.
Як заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов, будівлю OZON, де сталася пожежа, вже не врятувати.
Краще б кремль, але так теж гарно.
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