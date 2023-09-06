У Підмосков'ї пролунали вибухи: у будинках повилітали вікна та пошкоджені автомобілі

09:05 22 серпня Київ, Україна

У ніч проти вівторка, 22 серпня, у московському районі Строгіно, у місті Красногірськ та Підмосков'ї, було чути звуки вибухів. Аеропорти Внуково та Домодєдово затримували рейси та було введено режим "Килим".



Як повідомляють росЗМІ, у Красногорську після вибуху в будинках повилітали вікна та пошкоджені автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки, ймовірно, БПЛА. Також вибухи було чути у московському районі Строгіно. У соціальних мережах було опубліковано відео з місця подій.



Режим "Килим" було введено у зв'язку з виявленням у московському повітряному просторі невідомих об'єктів. Російська влада заявила, що в ніч на вівторок, 22 серпня, в Московській області було збито два безпілотники.



Мер москви Сергій Собянін також повідомив, що ППО збила два ударні безпілотники - один у районі Красногорська, інший у районі Часців.