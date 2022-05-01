У підготовці Придністров'я до війни видно руку РФ - ГУР

12:58 01 травня Київ, Україна

Росія діє відповідно до методик ФСБ-НКВС, не відступаючи ні на пункт. Як і в ОРДЛО, всі екстрені звернення заготовлені заздалегідь (згадаймо "прямий ефір" для евакуації). Російські куратори продовжують готувати невизнане Придністров'я до війни з Україною. На території ПМР надруковано великий тираж газети Придністров'я, датований 2 травня 2022 року.. Про це повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ.

Повідомляється, що передовиця газети – "Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна".

У тексті звернення висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР у діях армії РФ". Для цього на території Росії відкриваються «мобілізаційні пункти» для набору добровольців воювати в армії Придністров'я.

"Таким чином кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які провокуватимуть із території "ПМР"", - повідомляє розвідка.

Провокаційна газета містить низку агітаційних матеріалів про "криваві теракти, які впали на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок".

Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну та колективний Захід", - припускають розвідники.

Тексти газети переповнені кремлівськими штампами, а свої надії автори газети пов'язують із протидією братньої Росії.

Повідомляється і про те, що іноземні громадяни закликають вступати до збройних сил ПМР, зокрема, на території РФ.

"Крім РФ мобілізаційні пункти розгортаються в ЛНР, ДНР, Абхазії та САР. Крім цього, вступити до лав нашої армії можуть громадяни інших країн. Для цього їм достатньо приїхати до країн, де є такі мобілізаційні пункти, - пишуть у газеті.

На думку розвідки, такими діями керівництво РФ може готувати новий плацдарм агресії проти України та засади для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови.

Нагадаємо, в Одесі окупанти готували провокації до 2 травня - восьмої річниці з дня трагедії, що сталася у будівлі профспілок.