У Перу оголосили режим надзвичайного стану

11:15 15 грудня Київ, Україна

Уряд Перу з 15 грудня оголосив в країні режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через заворушення на тлі усунення від влади президента Педро Кастільйо.

Про це повідомляє радіостанція Radio Programas del Perú.



Зазначається, що вжиті заходи покликані підтримати порядок та "гарантувати безпеку тисячам сімей". У стратегічних точках розміщено підрозділи поліції, які у разі ускладнення ситуації розраховують на підтримку армії.



Як наголосив міністр оборони Перу Альберто Отарола, режим надзвичайного стану не перешкоджає проведенню різноманітних заходів, зборів, свят, концертів чи ярмарків.



Обмеження можливі лише у разі нагальної потреби, а комендантська година - "по ситуації і там, де це необхідно".