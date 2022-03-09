У Перу автобус впав у прірву, загинули 17 людей

06:45 10 червень Київ, Україна

У провінції Патас, яка розташована на півночі Перу, автобус з 33 пасажирами злетів у ущелину. Рятувальні роботи тривають, на цей момент відомо про 17 загиблих пасажирів.
 
Про це в четвер, 10 червня, повідомило радіо RPP.

Відзначається, що автобус зійшов з дороги і впав з висоти 200 метрів. У салоні знаходилися 33 людини, в тому числі діти. Постраждалих доправили до лікарень.

Як припустив регіональний менеджер з транспортування Едіт Чуко, причиною аварії міг стати поганий стан доріг в районі. Він додав, що в цей момент на місці події проводиться розслідування.

"На цей момент тіла все ще піднімаються, поліція все ще проводить розслідування. Ми з інспекторами проводимо перевірку, відправили групу в цей район", - заявив Чуко.