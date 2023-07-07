У Пентагоні вважають, що пригожин має двійників — NYT

Засновник ПВК "Вагнер" євген пригожин може використовувати двійників, щоб приховувати свої пересування, повідомляє The New York Times з посиланням на співробітника Пентагону, який побажав залишитися неназваним.
За його словами, після заколоту пригожин перебував у росії більшу частину часу.
Співрозмовник газети зазначив, що не зрозуміло, чи був пригожин у білорусі, частково через те, що той, "очевидно, використовує двійників для маскування своїх пересувань".
Напередодні глава режиму білорусі олександр лукашенко заявив, що лідер найманців євгеній пригожин перебуває в росії і є "вільною людиною", незважаючи на те, що влаштував заколот.
За його словами, пригожин на ранок 6 липня перебував у Санкт-Петербурзі, а потім, "може, він поїхав до москви, може ще кудись, але він не на території білорусі".
Спікер кремля дмитро пєсков відхилив питання про місцезнаходження пригожина, сказавши, що в уряду немає "ні можливості, ні бажання" відстежувати його пересування.
За його словами, після заколоту пригожин перебував у росії більшу частину часу.
Співрозмовник газети зазначив, що не зрозуміло, чи був пригожин у білорусі, частково через те, що той, "очевидно, використовує двійників для маскування своїх пересувань".
Напередодні глава режиму білорусі олександр лукашенко заявив, що лідер найманців євгеній пригожин перебуває в росії і є "вільною людиною", незважаючи на те, що влаштував заколот.
За його словами, пригожин на ранок 6 липня перебував у Санкт-Петербурзі, а потім, "може, він поїхав до москви, може ще кудись, але він не на території білорусі".
Спікер кремля дмитро пєсков відхилив питання про місцезнаходження пригожина, сказавши, що в уряду немає "ні можливості, ні бажання" відстежувати його пересування.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі