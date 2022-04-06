У Пентагоні стурбовані темпами розвитку РФ в області ядерної зброї

Відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Штати скорочували її кількість, на відміну від Росії та Китаю.
Про це йдеться в доповіді Пентагону, передає The Drive.
У документі сказано, що Китай і Росія розробили нові типи ядерної зброї, надали підвищене стратегічне значення своїй ядерній зброї і постійно ведуть все більш агресивні дії.
Так, Росія модернізує старі радянські ядерні системи і створює нові пускові установки. Також стало відомо, що країна-агресор розробляє три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий планеруючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою; і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном.
Тим часом Китай створив нову мобільну стратегічну міжконтинентальну балістичну ракету, а також ракету шахтного базування з декількома боєголовками. Разом з цим КНР ввела в експлуатацію свій найсучасніший підводний човен з ядерними балістичними ракетами.
Так, Росія модернізує старі радянські ядерні системи і створює нові пускові установки. Також стало відомо, що країна-агресор розробляє три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий планеруючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою; і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном.
Тим часом Китай створив нову мобільну стратегічну міжконтинентальну балістичну ракету, а також ракету шахтного базування з декількома боєголовками. Разом з цим КНР ввела в експлуатацію свій найсучасніший підводний човен з ядерними балістичними ракетами.
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