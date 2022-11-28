У Пекіні продовжуються масові мітинги проти COVID-локдауну

У столиці Китаю та багатьох інших містах у ніч на 28 листопада пройшли масові протести проти жорстоких обмежувальних заходів, які влада країни ввела для боротьби з коронавірусом.
У Пекіні протестувальники вийшли на вулиці в районі дипломатичного кварталу, в руках багато хто з них тримав білі аркуші паперу як символ протесту проти цензури в країні, повідомляє агентство dpa.
Люди скандували: "Зніміть карантин" та "Ми не хочемо ПЛР-тестів, ми хочемо свободу". Було задіяно поліцію, точна кількість затриманих невідома.
Марші протесту пройшли і в інших мегаполісах Китаю: Шанхаї, Ченду, Чунціні, Ухані та Нанкіні. Невдоволення зростає і в університетах, соціальні мережі були переповнені відеозаписами, які швидко видалили цензори, пише dpa.
У Пекіні протестувальники вийшли на вулиці в районі дипломатичного кварталу, в руках багато хто з них тримав білі аркуші паперу як символ протесту проти цензури в країні, повідомляє агентство dpa.
Люди скандували: "Зніміть карантин" та "Ми не хочемо ПЛР-тестів, ми хочемо свободу". Було задіяно поліцію, точна кількість затриманих невідома.
Марші протесту пройшли і в інших мегаполісах Китаю: Шанхаї, Ченду, Чунціні, Ухані та Нанкіні. Невдоволення зростає і в університетах, соціальні мережі були переповнені відеозаписами, які швидко видалили цензори, пише dpa.
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