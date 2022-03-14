У ПАРЄ розчаровані виходом Росії з ТКГ по МН17

Дії Росії щодо виходу з тристоронніх переговорів з Нідерландами і Малайзією у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Донбасі в липні 2014 року є невиправданими. Про це заявив доповідач ПАРЄ по забезпеченню відповідальності у справі MH17 Тітус Корлацян.
На його думку, подача Нідерландами міждержавної скарги в Європейський суд з прав людини не є недружнім актом, який міг би виправдати таку негативну реакцію Москви.
Нагадаємо, минулого тижня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування аварії MH17, в яку входять Нідерланди і Малайзія. Дії Нідерландів в російському МЗС назвали "недружніми", а звинувачення на адресу Москви - "скоростиглими".
У Нідерландах заявили, що "глибоко жалкують" з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій.
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