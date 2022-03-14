У ПАРЄ розчаровані виходом Росії з ТКГ по МН17

15:46 19 жовтня Київ, Україна

Дії Росії щодо виходу з тристоронніх переговорів з Нідерландами і Малайзією у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на Донбасі в липні 2014 року є невиправданими. Про це заявив доповідач ПАРЄ по забезпеченню відповідальності у справі MH17 Тітус Корлацян.

"Вихід Росії з тристоронніх переговорів є болючим сигналом, перш за все, для сімей жертв. В їхніх інтересах діалог необхідно активізувати, а не закінчувати", - зазначив Корлацян.

На його думку, подача Нідерландами міждержавної скарги в Європейський суд з прав людини не є недружнім актом, який міг би виправдати таку негативну реакцію Москви.

"Це нормальне і законне використання процесуальних засобів правового захисту, передбачене Конвенцією з прав людини, яку підписали і ратифікували всі держави-учасниці", - додав Корлацян.

Нагадаємо, минулого тижня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування аварії MH17, в яку входять Нідерланди і Малайзія. Дії Нідерландів в російському МЗС назвали "недружніми", а звинувачення на адресу Москви - "скоростиглими".



У Нідерландах заявили, що "глибоко жалкують" з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій.