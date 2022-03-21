У партії Меркель впевнені, що відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень

Зовнішня політика Кремля ущемляє сусідні країни в самовизначенні і не спрямована на побудову конструктивного діалогу з країнами Заходу. А внутрішня політика Володимира Путіна має єдину мету - "внутрішню легітимізацію". У побудові відносин з РФ потрібно керуватися суворими реаліями, а не обіцянками російського президента.
Про це заявив експерт партії Ангели Меркель з питань зовнішньої політики Норберт Реттген,22 червня.
"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив німецький експерт.
Реттген звинуватив президента РФ Володимира Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісах і балансі". "Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Реттген, вказавши, що причина цього - в "проблемі з внутрішньою легітимацією".
Норберт Реттген впевнений, що вибудовувати політичні відносини з Росією можна лише керуючись реалізмом. Він вважає, що саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", однак, "на цій зустрічі не був вирішений жоден з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним".
Норберт Реттген впевнений, що вибудовувати політичні відносини з Росією можна лише керуючись реалізмом. Він вважає, що саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", однак, "на цій зустрічі не був вирішений жоден з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним".
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