У партії Меркель впевнені, що відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень

20:39 22 червня Київ, Україна

Зовнішня політика Кремля ущемляє сусідні країни в самовизначенні і не спрямована на побудову конструктивного діалогу з країнами Заходу. А внутрішня політика Володимира Путіна має єдину мету - "внутрішню легітимізацію". У побудові відносин з РФ потрібно керуватися суворими реаліями, а не обіцянками російського президента.



Про це заявив експерт партії Ангели Про це заявив експерт партії Ангели Меркель з питань зовнішньої політики Норберт Реттген,22 червня.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив німецький експерт.

"Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми. У Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Польща і країни Балтії також повернули собі свободу", - зазначив Норберт Реттген.

Реттген звинуватив президента РФ Володимира Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісах і балансі". "Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Реттген, вказавши, що причина цього - в "проблемі з внутрішньою легітимацією".



Норберт Реттген впевнений, що вибудовувати політичні відносини з Росією можна лише керуючись реалізмом. Він вважає, що саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", однак, "на цій зустрічі не був вирішений жоден з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним".